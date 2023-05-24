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Более 400 магазинов отечественных брендов одежды откроют в России

Такими планами на форуме коммерческой недвижимости Mallpic в Сочи поделились с «Известиями» несколько ритейлеров.

Больше года информационное пространство сотрясают новости об уходе из России известных западных ритейлеров. Для торговых центров это стало еще одним ударом после пандемии. Но с другой стороны, кризис – лучшее время для развития. О первых итогах в новой реальности говорили на форуме Mallpic, который прошел в Сочи с 18 по 21 мая.

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В фокусе выставки были торговая недвижимость, ТЦ и ритейл, а также девелопмент в жилом, офисном, индустриальном секторах и тема инвестиций. Мероприятие «импортозаместило» MAPIC и MIPIM, которые ежегодно проводятся в Каннах.

– Ходить в лаптях после ухода иностранных торговых сетей мы точно не будем. Напротив, уже год назад мы говорили, что для нас настало время возможностей. Западные компании с большим опытом и компетенциями сами прекратили свою маркетинговую деятельность, часть из них ушли, – сказал на мероприятии глава департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов.

Он подчеркнул, что нужно фокусироваться на развитии наших брендов: без сильных имен на внутреннем рынке не будет экспорта.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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