Товарооборот России и Китая вырос на 25%

До примерно $52 млрд, передают «Известия» слова премьер-министра Михаила Мишустина на пленарной сессии Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае.

Торговый оборот между РФ и КНР по итогам I квартала 2023-го подскочил почти на 25% – до примерно $52 млрд. Уже два года подряд взаимные продажи стран повышаются примерно на треть, заявил глава правительства Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии Российско-китайского бизнес-форума. Он стартовал 23 мая в Шанхае. И если в 2022-м товарооборот побил рекорд в почти $190 млрд, то цель на этот год – довести показатель до $200 млрд.

По его словам, Россия сегодня ориентируется на динамично развивающиеся рынки, в том числе поэтому страна расширила торговые контакты с быстрорастущими экономиками мира. Эти слова в полной мере относятся и «к нашему большому другу – Китаю», заметил Михаил Мишустин.