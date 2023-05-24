Порядка 100 агропредприятий Иркутского региона развивают бизнес на платформе Своё Фермерство

Специалисты экосистемы для предприятий АПК Своё Фермерство рассказали, как изменилось число поставщиков аграрного В2В маркетплейса за год.

За прошедший год число поставщиков маркетплейса товаров для сельского хозяйства Своё Фермерство увеличилось на 30% и превысило 12 000. Такую популярность среди сельхозтоваропроизводителей платформа получила благодаря широким возможностям для развития бизнеса и предоставляемому доступу к новым каналам сбыта. Маркетплейс даёт возможность агропредприятиям по всей России бесплатно создать собственную витрину товаров и протестировать канал онлайн-продаж. Здесь в одном месте объединены каталоги сельскохозяйственной техники и запчастей, семян, удобрений, средств защиты растений, сельскохозяйственных животных, оборудования, горюче-смазочных и расходных материалов. Сегодня на маркетплейсе насчитывается более 400 товарных категорий, а это значит, что своё место на «цифровой полке» найдет даже самый нишевый товар в агросекторе.

Сразу 98 компаний из Иркутского региона предлагают свою продукцию на В2В маркетплейсе Своё Фермерство. Например, компания СПССПК «Иркутский крестьянин» предлагает к покупке корма для разных групп сельскохозяйственных животных, а ГКФХ Лизин – зерно и другие продукты растениеводства. Регистрация в экосистеме пока бесплатная, есть возможность подключить цифровую сделку, выставлять счета и оформлять заказы в режиме онлайн. Кроме того, маркетплейс Своё Фермерство дает возможность подключения инструментов банковского финансирования для отдельных товаров. Так, дорогостоящую сельхозтехнику, оборудование или спецтехнику можно приобрести в кредит или лизинг. Такие финансовые инструменты дают покупателям доступ к большему числу товаров, а поставщикам – рост спроса на их продукцию.

«Своё Фермерство – это не только площадка для купли-продажи сельскохозяйственных товаров. Мы предлагаем аграриям комплексные меры поддержки и инструменты для развития, в том числе доступ к цифровым сервисам, к информационно-образовательным ресурсам, к льготному финансированию бизнеса, – отмечает директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова. – Но маркетплейс – несомненно наиболее популярный раздел платформы. В сегменте АПК ему нет аналогов по количеству представленных товаров и поставщиков. Выход на маркетплейс – прекрасная возможность для агропредприятий и предпринимателей по всей России запустить интернет-продажи буквально в несколько кликов без дополнительных затрат».

На маркетплейс приходится порядка 60% трафика платформы. Самым популярным разделом каталога уже не первый год остаётся сельскохозяйственная техника и запчасти.

Порядка 25% трафика на маркетплейсе Своё Фермерство приходится на раздел семян, что обусловлено как сезонным спросом, так и активной стратегией платформы по импортозамещению и популяризации достижений отечественной селекции. На платформе Своё Фермерство представлено более 1000 селекционных сортов растений и пород животных.

Обновленный функционал платформы позволяет поставщикам создавать брендированные страницы организаций, карточки товаров с расширенным описанием, пользоваться массовой загрузкой товаров. А удобные региональные фильтры позволяют покупателям быстро найти товарные предложения в рамках заданного региона.

Ранее Министерство экономического развития России в партнерстве с Россельхозбанком объявило о старте масштабной федеральной программы поддержки предприятий АПК. Программа будет реализована на базе сети региональных государственных центров поддержки предпринимательства «Мой бизнес» и экосистемы Своё для предприятий АПК от Россельхозбанка. Для участия в программе необходимо с 11 мая по 9 июня 2023 года подать заявку в одном из центров «Мой бизнес» (для предпринимателей Москвы – в ГБУ «Малый бизнес Москвы») либо в онлайн-формате, заполнив специальную форму по ссылке. Срок действия программы ограничен.