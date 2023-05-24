Банк «Открытие» ускорил выпуск корпоративных карт для крупного бизнеса

Новый сервис в интернет-банке «Открытие-Бизнес Онлайн» позволит компаниям с расчетным счетом в банке за несколько минут подать заявку на открытие специального карточного счета и заявление на выпуск корпоративных карт для сотрудников.

Благодаря сервису «Витрина карточных продуктов» банк «Открытие» значительно ускорит открытие счетов и выпуск корпоративных карт. Теперь бухгалтер компании-клиента сможет выполнять рутинные операции онлайн в режиме одного окна. При этом вся информация по счетам, картам, лимитам находится в одном разделе, и все нужные данные будут всегда под рукой.

В дальнейшем в режиме одного окна бухгалтер сможет посмотреть список всех счетов и выпущенных к ним карт, отсортировать карты по разным параметрам, увидеть установленные лимиты и другую информацию. За несколько кликов можно заказать выписку за нужный период как по карте, так и по счету.

Транзакционный бизнес корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие» предлагает крупным корпоративным клиентам мультифункциональную линейку продуктов для расчетов, управления ликвидностью и повышения эффективности работы казначейства. Современный IT-ландшафт и высокий уровень экспертизы позволяют оперативно разрабатывать и внедрять интеграционные решения для компаний с холдинговой структурой и развитой филиальной сетью на базе новейшей системы дистанционного банковского обслуживания «Открытие-Бизнес Онлайн».