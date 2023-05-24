52% жителей Иркутской области могут потратить на покупку жилья до 4 млн рублей

СберАналитика составила портрет потенциального покупателя жилья в Иркутской области и выяснила, что влияет на его выбор при покупке квартиры или дома. Как показало исследование, средняя сумма ипотеки в регионе — 2,78 млн рублей, средний ежемесячный платёж — чуть меньше 18 тыс. рублей, а практически все сделки — 91,3% — совершаются на вторичном рынке.

Анализ показал, что 52% жителей Иркутской области могут позволить купить недвижимость стоимостью 2–4 млн рублей, что соответствует среднему размеру ипотечного кредита в регионе.

Согласно исследованию, уровень накоплений у жителей Иркутской области напрямую зависит от возраста: чем старше человек, тем больше у него сбережений. Люди 55 лет и старше в среднем имеют накопления от 233 тыс. рублей и выше. Самые большие сбережения — 268 тыс. рублей — у тех, кому от 70 до 75 лет. Меньше всего удаётся копить молодёжи от 20 до 24 лет — 28 тыс. рублей.

Станислав Карташов, вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка:

«В основе продуктов и сервисов СберАналитики — огромный массив обезличенных данных и те возможности, которые открывают запатентованные алгоритмы для их анализа. Всё это позволяет нашим клиентам понимать картину происходящего и делать необходимые для их бизнеса прогнозы, корректируя стратегию развития. Для строителей и девелоперов СберАналитика провела большое исследование жителей Иркутской области — их потенциальных клиентов. Помимо портрета возможных клиентов, который включает данные об их доходах, сбережениях и ипотечных платежах, были представлены данные о том, что волнует людей при выборе жилья и какую недвижимость они готовы приобретать».

Исследование проводилось в 12 крупнейших городах Иркутской области: Ангарске, Братске, Зиме, Иркутске, Саянске, Тайшете, Тулуне, Усолье-Сибирском, Усть-Илимске, Усть-Куте, Черемхово и Шелехове при помощи собственных аналитических продуктов « Портрет жителя » и « Онлайн-опросы ».