Уборку улиц проводят в Иркутске

По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова во всех районах города проводят комплексную уборку улиц. Для наведения порядка задействуют специализированную технику. Проезжую часть подметают и увлажняют.

Вручную очищают тротуары, пешеходные переходы, газоны, дорожные лотки, заездные карманы. Моют остановки общественного транспорта. На улице Декабрьских Событий у одного из павильонов заменили крышу.

В парках и скверах наводят порядок более 120 человек. Привлечено шесть единиц техники. Выполняют покраску малых архитектурных форм, с поверхностей удаляют надписи. Клумбы готовят к высадке цветочной рассады.

На придомовых территориях работы выполняют управляющие компании. Дворники подметают тротуары, убирают мусор с газонов. На особом контроле у городских округов находится состояние контейнерных площадок.