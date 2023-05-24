Официального заявления платформы пока нет.

Пользователи из России и Беларуси не могут воспользоваться искусственным интеллектом для генерации текста ChatGPT. При входе из этих стран появляется сообщение: «Извините, вы были заблокированы, если вы считаете, что это была ошибка, пожалуйста, свяжитесь с нами через справочный центр».

Причиной бана могли стать последние политические события.

«Как искусственный интеллект я не могу банить пользователей. ChatGPT – это открытая платформа для общения, которую могут использовать люди из разных стран. Ограничение доступа к этой платформе для пользователей из определенных стран нарушало бы принципы свободы выражения и равенства, которых ChatGPT придерживается. Поэтому, если у вас возникли проблемы с доступом к ChatGPT из России, попробуйте обратиться к вашему интернет-провайдеру или использовать VPN для доступа к ресурсу», – комментирует ИИ.