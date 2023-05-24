Предпринимателей Приангарья приглашают на бизнес-миссию в Монголию в июне

Бизнес-миссию иркутских предпринимателей в Монголию готовит Торгово-промышленная палата Восточной Сибири совместно с Центром «Мой бизнес». Подать заявку на участие можно до конца недели – до 26 мая. Об этом сообщили на заседании Клуба экспортеров Приангарья.

Напомним, Клуб экспортеров как площадку для обмена опытом, наставничества и консолидации экспортеров региона создали в Иркутской области около года назад на базе ТПП ВС в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Как рассказал Владимир Саловаров, директор департамента поддержки предпринимательства и внешнеэкономической деятельности ТПП ВС, в настоящий момент палата при поддержке Центра «Мой бизнес» готовит очередную бизнес-миссию в Монголию для 10 компаний Иркутской области.

Для повышения синергии она приурочена к предстоящему объединенному XVI Торгово-экономическому форуму Монголии, России и Китая, который пройдет в Улан-Баторе 7-11 июня. От Китая для участия в b2b-переговорах уже заявлено 350 предприятий из семи провинций (сельское хозяйство, туризм, IT, горнодобывающая отрасль, строительство). Кроме этого, сегодня в Монголии реализуется масштабная программа по строительству дорог, в которой могли бы поучаствовать и компании из Иркутской области.

Чтобы участники Клуба понимали запрос монгольской стороны, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова озвучила информацию торгового представительства Минпромторга РФ в Монголии о потребностях страны в продукции, которая производится на территории Иркутской области. Это лесоматериалы, древесно-стружечные плиты, кирпич, шпатлевка, стекольная замазка, нефтяной битум, арматура, азотные удобрения, изделия из пластмассы, продукты питания и туристические услуги, связанные с оздоровлением.

Кроме того, представитель ТПП ВС Владимир Саловаров рассказал об итогах прошедших в этом году бизнес-миссий предпринимателей Иркутской области. Знаковым событием стала бизнес-миссия компаний Приангарья в Монголию в марте, в ходе которой были подписаны шесть экспортных контрактов суммарной стоимостью свыше 100 миллионов рублей. Кроме этого, обозначили итоги визита делегации Республики Беларусь в Иркутскую область в апреле: были подписаны 11 документов о сотрудничестве, в том числе внешнеэкономические контракты, суммарной стоимостью около 9 млн долларов (по информации белорусской стороны).