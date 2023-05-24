Российские нотариусы в прошлом году заверили 26 тыс. скриншотов

Фото экранов активно используют в ходе судебных разбирательств, сообщили в Федеральной нотариальной палате (ФНП) «Известиям».

Россияне все чаще фиксируют различного рода факты из соцсетей и мессенджеров с помощью скриншотов и заверяют их как доказательства у нотариусов. Это происходит по разным причинам: чтобы подстраховаться на случай ложных обвинений; защититься от обмана; отстоять свои интересы в сфере потребительского рынка, авторские права.

«Активнее всего используют возможность обеспечения доказательств в виртуальном пространстве жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края и Свердловской области», – говорится в сообщении организации, направленном в редакцию «Известий».

Для сравнения, в 2022 году этим инструментом пользовались втрое реже, чем в 2023-м. К слову, возможность заверять интернет-страницы появилась лишь в 2020 году. Тем не менее у нотариусов уже накопился серьезный опыт фиксации цифровых данных: осматриваются текстовые публикации, изображения, видео- и аудиофайлы, СМС-сообщения, текстовые переписки. Сегодня есть также возможность обеспечить доказательства в удаленном формате.

«Глобальная «диджитализация» населения приводит к тому, что у людей всё чаще появляется необходимость зафиксировать информацию, которая в любой момент может быть удалена, для представления в судебные органы, и помочь в этом могут нотариусы», – объясняют в ФНП.