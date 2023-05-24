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Устроиться на работу с помощью родственников проще всего в производственной и финансовой сферах

8 из 10 работодателей берут на работу родственников сотрудников. Чем крупнее компания, тем толерантнее в ней относятся к семейным отношениям между коллегами. Устроиться на работу, пользуясь родственными связями, проще всего в производственной и финансовой сферах. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1000 менеджеров по персоналу из всех округов страны.

Родственников тех, кто уже работает в компании, принимают на работу 8 из 10 российских компаний (80%) — это на 7 п.п. больше, чем в 2021 году. Судя по комментариям, менеджеры по персоналу считают этот канал рекрутинга неплохим источником кадров: «Есть специальная реферальная программа»; «Берем детей сотрудников на рабочие специальности». Каждый шестой работодатель (16%) не практикует найм родственников: «В коллективе должны быть прежде всего деловые отношения».

Членов семьи сотрудников охотнее берут на работу крупные компании, чем малый бизнес (91% против 75%). Трудоустроиться с помощью родственных связей проще всего в сферах производства и финансов (в этих отраслях родственников сотрудников принимают 89% и 85% компаний соответственно).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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