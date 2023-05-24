Россельхозбанк поздравил ИрГАУ с днем университета

Иркутский региональный филиал Россельхозбанка , принял участие в традиционном празднике Иркутского государственного аграрного университета имени А. А. Ежевского (ИрГАУ) – дне университета. Директор регионального филиала РСХБ Наталья Баркова отметила большую заинтересованность в качественной подготовке студентов и профессионализм коллектива университета, вовлеченность в образовательный процесс, умение добиваться высоких целей и значимых для области результатов.

Сотрудничество РСХБ с ИрГАУ началось в 2019 году, когда талантливые студенты начали получать стипендию от банка, а также помощь при трудоустройстве и прохождении практики. Затем на территории университета был реализован кампусный проект – сейчас пластиковые карты РСХБ, помимо привычной функции бесконтактной оплаты, служат пропуском на территорию академии, общежитий и выполняют ряд иных функций. В 2021 году совместно с Иркутским государственным аграрным университетом им. А.А. Ежевского был успешно реализован первый образовательный проект Россельхозбанка «Школа фермера», запущенный при поддержке регионального правительства и министерства сельского хозяйства.

«Несмотря на то, что банк – структура финансовая, мы совместно реализовали и продолжаем реализовывать различные социальные проекты. В том числе в сфере специализированного образования – за последние 2 года мы выпустили 55 аграриев, которые прошли обучение по программе образовательного проекта «Школа фермера», и сейчас учатся уже 40 слушателей, которые смогут освоить профессию фермера. У нас общие задачи, одинаковое понимание важности развития агропромышленного комплекса региона, важности тех специальностей, которые можно получить только здесь», – отметила Наталья Баркова.

Выступивший на Дне университета ректор Иркутского ГАУ Николай Дмитриев подчеркнул значимость аграрного образования.

«Аграрно-промышленный комплекс – один из наиболее крупных и важных комплексов в современной экономике. И развитие сельского хозяйства - одна из основных задач на уровне Российской Федерации, в решении которой участвует наш университет. Мы, как образовательное учреждение, стоим на первой, базовой ступени формирования нового мышления, ментальности молодых специалистов. Занимаемся воспитанием и профессиональной подготовкой ребят. И для этого мы готовим комфортные площадки для их обучения, и прохождения производственных практик. Только на сегодняшний день заключено более 130 договоров с лучшими сельхозпредприятиями Иркутской области, что позволит ребятам проходить практику в современных условиях. Сегодня мы можем сказать, что наши ребята имеют все возможности для профессиональных знаний. У них большое будущее в профессии», – рассказал Николай Дмитриев.

Коллектив университета также поздравили представители профильных министерств и ведомств, среди почетных гостей присутствовали заместитель губернатора Иркутской области — руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев, заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина, исполнительный директор Агропромышленного союза Иркутской области Павел Соболев, крупные сельхозпроизводители и друзья университета.

Анатолий Прокопьев отметил значимость качественно организованной производственной практики для молодых специалистов, которая является залогом отработки профессиональных навыков в реальных условиях и последующем трудоустройстве на предприятие.

«Образовательный процесс без практики не будет иметь такого хорошего результата. Молодой специалист, придя на действующее производство, должен понимать специфику этого производства, знать современные инструменты и техники работы, а получить такие знания можно только на практике. Сегодня производственная практика, образовательная и научная деятельность аграрного университета набирает обороты. Выпускники Иркутского государственного аграрного университета работают на разных площадках производственной деятельности, и мы этим гордимся. Гордимся нашими аграриями, которые работают в сельском хозяйстве и развивают агропромышленный комплекс Приангарья, гордимся теми, кто обеспечивает продовольственную безопасность региона своим ежедневным трудом», — подчеркнул заместитель губернатора Иркутской области Анатолий Прокопьев, являющийся выпускником сельскохозяйственной академии.

Ректор ИрГАУ отметил, что на данный момент в университете открыто шесть современных классов мирового уровня, продолжается развитие производственной площадки в учебном хозяйстве «Оёкское». За два с половиной года в эту площадку было вложено более 110 млн рублей, а в начале мая этого года, при поддержке правительства Иркутской области, для сельскохозяйственных работ на полях, был приобретен современный посевной комплекс, который уже приступил к работе на производственной площадке.

«Университет обеспечивает высокопрофессиональными кадрами не только агропромышленный комплекс Иркутской области, но и участвует в развитии соседних регионов. Мы, как профильное ведомство ценим выпускников Иркутского ГАУ, и знаем уровень их профессиональных знаний не понаслышке. В нашем министерстве работает очень много сотрудников, которые пришли к нам с дипломом аграрного университета, и каждый из них – специалист своего дела. От имени министра сельского хозяйства региона, и от себя лично, хочу поблагодарить весь педагогический состав за добросовестный труд, за самоотдачу, искреннюю любовь к профессии и конечно, ваши научные достижения, которые отвечают самым современным тенденциям. Залогом нашей продовольственной безопасности является работа ваших студентов и ваших преподавателей», – добавила заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина.

В честь празднования дня университета на площади перед главным корпусом аграрного университета развернулась сельскохозяйственная ярмарка. В рамках праздничного мероприятия прошла концертная программа с участием творческих коллективов вуза.

Завершился день университета награждением лучших сотрудников и праздничным концертом.