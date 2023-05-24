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Россияне рассказали, как планируют свои финансы

Сервисы Работа.ру и «Персональное финансовое планирование» Сбербанка выяснили, как россияне отслеживают свои расходы и доходы и какие инструменты для этого используют.

Исследование показало, что 77% опрошенных предпочитают планировать и анализировать финансовые расходы, причём женщины делают это чуть чаще мужчин (78 и 76% соответственно). Ещё 13% не отслеживают собственные расходы, но планируют начать. Каждый десятый рассказал, что не ведёт учёт потраченных средств и не планирует этим заниматься, — в этой категории мужчин оказалось больше (13 и 7%).

Персональное финансовое планирование повышает эффективность управления личным бюджетом, однако 52% респондентов иногда всё же выходят за рамки бюджета (53% женщин и 51% мужчин). У 36% россиян деньги всегда под контролем, — здесь мужчин тоже больше (36 и 31%). Каждый седьмой (15%) признаётся, что планирование не помогает избежать необдуманных трат.

Каждый третий опрошенный (33%) для управления личными финансами использует банковское приложение. Почти столько же (30%), наоборот, не могут выделить какой-либо конкретный инструмент для анализа и планирования расходов. 28% полагаются на блокноты и тетради. 23% скачали специальное приложение по учёту средств. 15% делают заметки в смартфоне, а 8% считают деньги в Excel.

Виталий Вышиванов, директор дивизиона «Персональное финансовое планирование» Сбербанка:

«Мы понимаем, что людям важно чувствовать уверенность в своих финансах и улучшать свое благосостояние в долгосрочной перспективе. Поэтому мы сфокусировали свое внимание на развитии сервисов PFM (Управление личными финансами). Они предоставляют каждому клиенту комплексную аналитику по его финансовому поведению, а также дают человеку персональные рекомендации для извлечения пользы из разных жизненных ситуаций. Статистика СберБанк Онлайн показывает, что хотя бы раз в месяц этими сервисами пользуется более 60 млн человек. Ежемесячно анализируют свои траты в сервисе «Анализ финансов» 57 млн человек. Также статистика сервиса «Всего средств» показывает, что 25 миллионов пользователей ежемесячно управляют своими накоплениями: оценивают личный капитал и анализируют активы.

Таким образом, мы видим заинтересованность пользователей в своем финансовом здоровье и его улучшении. Поэтому в этом году планируем запустить новый сервис «Финансовое здоровье», который объединит инструменты управления личными финансами (PFM), накопительные, инвестиционные и страховые продукты блока «Управление благосостоянием». Сервис будет комплексно оценивать финансовое здоровье клиента, помогая улучшать его с разных сторон».

Отслеживаете ли вы собственные расходы?

 

Все участники

Мужчины

Женщины

Да

77%

76%

78%

Нет, но планирую начать

13%

11%

15%

Нет, и не планирую

10%

13%

7%

Помогает ли вам планирование эффективно управлять доходами?

Варианты

Все участники

Мужчины

Женщины

Да, но иногда я выхожу из бюджета

52%

51%

53%

Да, все мои финансы всегда учтены

33%

36%

31%

Нет, я всё равно совершаю много необдуманных трат и часто выхожу из бюджета

15%

13%

16%

Какие инструменты для отслеживания расходов и управления финансами вы используете или планируете использовать? (Можно было выбрать несколько вариантов ответа.)

Приложение банка

33%

Не использую конкретных инструментов

30%

Блокнот или тетрадь

28%

Мобильное приложение

23%

Заметки на смартфоне

15%

Файл в Excel

8%

Другое

3%

Опрос проводился в апреле 2023 года во всех регионах России среди экономически активного трудоустроенного населения старше 18 лет. Участвовало более 5000 респондентов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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