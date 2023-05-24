Зумеры активнее копят на пенсию

С начала года зумеры стали больше откладывать на негосударственную пенсию. Это показал анализ клиентского портфеля СберНПФ по итогам первого квартала 2023 года. Новые договоры активнее других заключали иксы. Сберегатели в среднем почти удвоили сумму первого пополнения пенсионной копилки. Чаще других самостоятельно на пенсию откладывают жители Москвы и Московской области.

В январе — марте 12 тыс. человек начали формировать негосударственную пенсию в СберНПФ с помощью индивидуальных пенсионных планов (ИПП). 42% ИПП оформили представители поколения X, 31,5% — миллениалы. При этом зумеры стали чаще заключать такие договоры: рост на 14% год к году.

Сумма первого пополнения личной пенсионной копилки в первом квартале 2023 года увеличилась: средний первоначальный взнос в ИПП превысил 16 тыс. рублей, рост на 83% год к году. Зумеры повысили свои стартовые вложения в негосударственную пенсию на 150%, представители поколения X — на 95%, миллениалы — на 59%.

Тимур Гилязов, руководитель направления СберНПФ:

«В 2023 году молодёжь — зумеры и миллениалы — заранее формирует дополнительный финансовый резерв на пенсию: в среднем за 34 и 21 год соответственно до завершения карьеры. Кроме того, зумеры на 20% увеличили сумму, которую регулярно направляют в пенсионную копилку. Такой проактивный подход к благосостоянию в долгосрочной перспективе покажет хорошие результаты. Выяснить размер своей будущей пенсии и начать копить на эту цель можно в сервисе Сбера ʺПенсионная витринаʺ».

Самостоятельно на негосударственную пенсию чаще копят жители Москвы и Московской области (20% от общего числа оформленных договоров), Санкт-Петербурга и Краснодара (по 4% соответственно). Три четверти (76%) сберегателей предпочитают пополнять пенсионную копилку ежемесячно. Так же поступают 80% иксов, 68% миллениалов и 56% зумеров.