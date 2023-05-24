В апреле на покупку новых автомобилей жители РФ потратили более 200 млрд рублей

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провели совместное исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определили его финансовую емкость* по итогам апреля 2023 года. Согласно результатам исследования, во второй месяц весны россияне потратили на покупку новых машин 202,2 млрд рублей. Это на 9,3% больше, чем в марте (184,9 млрд рублей), и в 2,6 раза превосходит результат апреля 2022 года (78,9 млрд рублей). Всего же за апрель было реализовано 75,6 тыс. новых легковых автомобилей – на 8,2% больше, чем в марте (69,9 тыс. шт.), и в 2,7 раза больше, чем в апреле 2022-го (28 тыс. шт.).

Доля премиум-сегмента за год снизилась почти вдвое

На премиальные автомобили россияне потратили больше, чем год назад, но их доля упала. В апреле жители нашей страны купили почти 3 тыс. новых автомобилей премиум-сегмента (включая люксовые марки), потратив на них 32,9 млрд рублей. Несмотря на то, что это на 41,8% больше, чем в апреле 2022 г., доля премиум-сегмента в структуре затрат снизилась примерно в 2 раза: если год назад он составляла 29,4%, то теперь – 16,3%. Соответственно, доля машин массового сегмента выросла – с 70,6% до 83,7%. Объем их реализации в апреле составил 72,7 тыс. единиц, а потраченные средства – 169,3 млрд рублей (в 3 раза больше, чем годом ранее).

Сильнее всех прибавили «китайцы»

Доля китайских брендов в структуре финансовой емкости рынка приблизилась к 50%. Так, в апреле 2023 г. было продано 33,2 тыс. новых автомобилей из КНР на сумму 98,8 млрд рублей, тогда как в прошлогоднем апреле - 3,5 тысячи автомобилей на сумму 10 млрд рублей. В апреле доля трат россиян на китайские авто составила 48,9% или в 4 раза больше по сравнению с апрелем 2022 года (12,7%). За год именно затраты на покупку «китайцев» выросли сильнее всего – практически в 10 раз.

Объемы потраченных денег увеличились и по другим участникам рынка, но в меньшей степени. Например, покупка машин европейских марок в апреле обошлась в 31,6 млрд рублей (+8% к уровню прошлогоднего апреля), отечественных – в 24,8 млрд рублей (рост в 3,2 раза), корейских – в 21,2 млрд рублей (+30,2%), японских – в 20,1 млрд рублей (+36,7%), американских – в 5,7 млрд рублей (рост в 7,2 раза).

При этом по объемам реализации тоже лидируют «китайцы», за которыми следуют российские бренды (26,7 тыс. шт.). Продажи остальных марок оказались заметно меньше: «корейцы» – 6,3 тыс. шт.; «японцы» – 4,3 тыс. шт.; «европейцы» – 4,1 тыс. шт.; «американцы» – 1 тыс. шт.

Лишь пятая часть денег не ушла на кроссоверы и внедорожники

Почти 80% потраченных средств пришлось на сегмент SUV, а чуть более 20% – на все остальные. В апреле было продано 49,6 тыс. новых кроссоверов и внедорожников, что в деньгах составило 160,1 млрд рублей. Как следствие, на долю сегмента SUV пришлось 65,6% всего объема реализации и 79,2% финансовой емкости (в апреле 2022 – 52,9% и 65,4% соответственно).

Таким образом, все остальные сегменты заняли только пятую часть (20,8%) в структуре финансовой емкости, в том числе 9% - автомобили В-класса (18,2 млрд рублей). Также стоит отметить, что затраты выросли практически по всем сегментам, причем сильнее всего у пикапов (в 3,8 раза к апрелю 2022-го) и SUV (в 3,1 раза). А снизились они только у купе/кабриолетов (-2,2%) и LAV (-76%).

«Впечатляющая динамика апреля 2023 г. объясняется прежде всего низкой сравнительной базой прошлого периода. Если вспомнить апрель 2022 года, то продажи новых автомобилей упали практически до минимума – вследствие целого ряда факторов. Этому способствовали и объявленный многими иностранными производителями уход из России, и резкий рост цен на машины, и падение покупательской активности, и полная неуверенность в будущем. Как итог, было продано меньше автомобилей и потрачено меньше денег. Сейчас же мы наблюдаем обратную картину, причем показатели апреля также лучше мартовских», – объясняет исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.

«Сравнивая результаты апреля в годовой динамике, отчетливо видна трансформация российского рынка и его финансовой емкости. Если в апреле прошлого года «китайцы» были ближе к аутсайдерам, то теперь это одни из лидеров рынка. Сказывается и фактор средневзвешенной цены, которая у китайских марок намного выше. Как видим, их доля в структуре затрат за год выросла почти вчетверо и уже приближается к 50%. Соответственно, у других зарубежных брендов, особенно европейских, японских и корейских, она упала как минимум вдвое, и находится на уровне 10 – 15%», – отметила руководитель «Открытие Авто» ( блок автобизнеса банка «Открытие»») Марина Дембицкая.

* Финансовая емкость – сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку новых легковых машин за отчетный период. Рассчитана на основе средневзвешенных цен новых легковых автомобилей и их продаж за отчетный месяц.