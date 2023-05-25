Житель деревни Китой заплатит за «серый» майнинг в доме

По решению суда собственник дома в Усольском районе возместит энергетикам более 220 тысяч рублей. Эта сумма, накопленная за три месяца – перерасчет со льготного тарифа на коммерческий за оплату электроэнергии.

Поводом для проверки дома стал большой расход электроэнергии. С января 2022 года он увеличился по сравнению с 2021 годом почти в 2 раза. При этом не менялся в зависимости от отопительного сезона. Инспектор «Иркутскэнергосбыта» при осмотре зафиксировал непрерывный шум работы вентиляционного оборудования, который исходил от двухэтажного брусового дома. Такой шум характерен для оборудования, предназначенного для майнинга криптовалют. Тепловизионная съемка показала повышенную температуру мансарды дома. Доступ для осмотра собственник не предоставил. Энергетики предложили ему заключить новый договор и оплачивать электроэнергию в соответствии с целью потребления ресурса, то есть коммерческой. Однако, мужчина проигнорировал предложение.

Тепловизионная съемка показала повышенную температуру мансарды дома

На суде ответчик с исковыми требованиями не согласился и оправдывал большой расход проживанием сторожа, наличием хозяйства и множеством электрооборудования. Но предоставить подтверждения своим аргументам не смог. Энергетики в свою очередь подсчитали потребление всего электрооборудования в доме и установили: даже если использовать его постоянной, то расход в зимний период не превысил бы 8000 кВт, а в летний - 3500 кВт.

Не согласившись с решением суда, ответчик подал апелляционную жалобу, в которой указал, что занимался на участке личным подсобным хозяйством: разводил баранов, держал коз и кур. Но суд оставили жалобы ответчика без удовлетворения. Теперь криптопредпринимателю предстоит выплатить более 220 тысяч рублей.

Избежать подобных ситуаций позволило бы введение стимулирующего тарифа. В 2022 году Правительство Российской Федерации наделило регионы полномочиями на их введение. Предполагается изменение размера оплаты за потребленное электричество после превышения пороговых барьеров. Такое решение уже принято в Кузбассе и в Хакасии – с 2024 года регион планирует перейти на новую систему тарификации. В Иркутской области эксперты называли следующие показатели: при потреблении до 6 тысяч киловатт летом и до 12 тысяч киловатт зимой – одна цена. При превышении объёмов, чего у рядовых жителей не бывает, тариф меняется.