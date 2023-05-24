Два новых соцобъекта откроются в Ленинском округе Иркутска в этом году

Новые социальные объекты собираются ввести в эксплуатацию в этом году в Ленинском округе Иркутска – корпус для начальных классов школы и детсад, рассказал мэр Руслан Болотов.

«В августе завершим возведение блока к 57-й школе на улице Ярославского. Точно такое же здание появилось в прошлом году у школы № 14 в Октябрьском округе. Для нашего региона это уникальная практика, когда на территории уже существующих учреждений мы возводим полноценные учебные корпуса», – пояснил градоначальник.

Скоро откроется и детский сад «Мамонтенок» в 6-м микрорайоне Ново-Ленино: новое учреждение станет структурным подразделением школы № 69.