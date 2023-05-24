Прокуратура начала проверку из-за обрушения крыши школы в Слюдянке во время бури

Сильный ветер сорвал кровлю школы в городе Слюдянке Иркутской области – по факту инцидента прокуратура региона начала проверку, сообщила перс-служба ведомства.

Фото прокуратуры Иркутской области

«В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению строительного, градостроительного законодательства, требований технического регламента безопасности зданий, сооружений и иных федеральных законов», – говорится в сообщении.

Инцидент случился сегодня из-за непогоды, которая наблюдалась в Приангарье. Кровлю планируется восстановить – эти работы также проверит прокуратура.