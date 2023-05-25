Более 20 компаний Приангарья провели переговоры с узбекскими партнёрами в рамках реверсной бизнес-миссии

Свыше 20 компаний Иркутской области приняли участие в b2b-встречах, которые прошли в рамках международной бизнес-миссии представителей деловых кругов Республики Узбекистан в Приангарье. Мероприятие проводит Торгово-промышленная палата Восточной Сибири при финансовой поддержке министерства экономического развития и промышленности региона в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».





Фото с сайта правительства Иркутской области

Эта бизнес-миссия посвящена теме экспорта строительных материалов. Для этого в Иркутск приехали три компании из Республики Узбекистан: ООО «Vipicon», специализирующаяся в сфере оптовой торговли широким ассортиментом строительных материалов, ООО ПИИ «UzLITI Engineering», которое занимается комплексным проектированием предприятий топливно-энергетической и химической отраслей, объектов социальной инфраструктуры, и ООО «Alex-Yasin Ecology», специализирующееся на оптовых поставках стройматериалов и оборудования в Узбекистан, а также услугах логистики в Центральной Азии.

– Узбекистан для нас сегодня один из важнейших партнеров. В течение 2022 года и за первый квартал 2023 года объем экспорта из нашего региона в Узбекистан вырос более чем в два с половиной раза. Начав активно взаимодействовать в прошлом году, мы провели две бизнес-миссии. На сегодняшний день, я считаю, это наиболее продуктивный формат, который работает накопительным эффектом. Достигнутые сегодня договоренности мы продолжим развивать в ходе следующих бизнес-миссий. Ближайшая запланирована на июнь. Необходимо и далее устанавливать более тесные связи, искать лучшие решения, чтобы оптимизировать логистические затраты, находить новые рыночные ниши, – отметила заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова.

Со стороны бизнеса Приангарья интерес к экспорту в Республику Узбекистан проявила 21 компания. Среди них те, кто занимается строительством зданий, производители керамического кирпича, пиломатериалов и других стройматериалов, пластиковых окон, аккумуляторных батарей, создатели интеллектуальных приборов учета и систем «умный дом», студия архитектуры и дизайна и многие другие.

В рамках бизнес-миссии также состоялось подписание внешнеэкономического контракта на поставку продукции между иркутской компанией «ИНТОП ПРО» и VIP-IN-CON (Узбекистан). Компания «ИНТОП ПРО» специализируется на поставках материалов для устройства промышленных бетонных полов, полимерных покрытий, гидроизоляции, защиты и ремонта бетона.