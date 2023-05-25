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Банк «Приморье» запускает свои ипотечные программы

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С 12 мая  банк  «Приморье» расширяет возможности и запускает свои ипотечные программы.

Ипотечные продукты доступны по трём направлениям: государственные программы, базовые продукты, ипотека для иностранцев

Государственные программы:

Семейная ипотека - ставка 4.0 % с первоначальным взносом 15%
Господдержка 2020 - ставка 7.5% с первоначальным взносом 15%

Базовые продукты:

Новостройка - от 11.1% с первоначальным взносом от 15%
Готовое жилье - от 11.6% с первоначальным взносом от 15%
Жилой дом - от 11.6% с первоначальным взносом от 20%

Ипотека для иностранцев с видом на жительство:

Ставка от 12%, первоначальный взнос от 20%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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