Банк «Приморье» запускает свои ипотечные программы

С 12 мая банк «Приморье» расширяет возможности и запускает свои ипотечные программы.

Ипотечные продукты доступны по трём направлениям: государственные программы, базовые продукты, ипотека для иностранцев

Государственные программы:

Семейная ипотека - ставка 4.0 % с первоначальным взносом 15%

Господдержка 2020 - ставка 7.5% с первоначальным взносом 15%

Базовые продукты:

Новостройка - от 11.1% с первоначальным взносом от 15%

Готовое жилье - от 11.6% с первоначальным взносом от 15%

Жилой дом - от 11.6% с первоначальным взносом от 20%

Ипотека для иностранцев с видом на жительство:

Ставка от 12%, первоначальный взнос от 20%.