Банк «Приморье» запускает свои ипотечные программы

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19 мая 2023
С 12 мая банк «Приморье» расширяет возможности и запускает свои ипотечные программы.
Ипотечные продукты доступны по трём направлениям: государственные программы, базовые продукты, ипотека для иностранцев
Государственные программы:
Семейная ипотека - ставка 4.0 % с первоначальным взносом 15%
Господдержка 2020 - ставка 7.5% с первоначальным взносом 15%
Базовые продукты:
Новостройка - от 11.1% с первоначальным взносом от 15%
Готовое жилье - от 11.6% с первоначальным взносом от 15%
Жилой дом - от 11.6% с первоначальным взносом от 20%
Ипотека для иностранцев с видом на жительство:
Ставка от 12%, первоначальный взнос от 20%.