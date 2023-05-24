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В Альфа-Банке лучшая ипотека, накопительный счет и кредиты для бизнеса

Альфа-Банк победил сразу в 3 номинациях в рамках первой ежегодной национальной Премии в сфере финансов и страхования финансового маркетплейса Сравни.

Награждение прошло 18 мая. Эксперты и пользователи Сравни выбрали лучшие финансовые и страховые компании России, создающие прорывные продукты и сервис. Альфа-Банк получил первое место в номинациях «Лучшая ипотека», «Лучший накопительный счет» и «Лучшие кредиты для бизнеса».

В премии в этом году представлена 21 номинация. Победителей выбрали в несколько этапов — сперва эксперты компании составили номинации в разных направлениях и выбрали полуфиналистов. При выборе номинантов жюри учитывало уровень клиентского обслуживания и ориентированность на качество предложений и услуг. Второй этап проходил в формате народного онлайн-голосования среди пользователей Сравни. Компании-победители получают специальный бейдж на сайте Сравни, который говорит о доверии со стороны пользователей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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