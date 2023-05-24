Альфа-Банк запустил льготные тарифы интернет-экваринга для сфер путешествий, ЖКХ, микрофинансов, медицины и образования

Каждый бизнес ведет продажи по-разному: у директора аптеки могут быть сотни платежей в день, а у владельца начинающего турагентства — меньше. Одни продают на сайте, другие — в соцсетях. В Альфа-Банке учли потребности разных сфер бизнеса и разработали гибкие тарифы, чтобы онлайн-продажи приносили прибыль и стали драйвером развития компаний. За счет выгодной ставки предприниматели могут реально снизить издержки.

Ставки по отраслевым тарифам — самые выгодные и не зависят от оборота. Для направления Путешествия и туризм ставка составит — 1,73%, для Микрофинансовых организаций — 1,2%, для ЖКХ — 1%, для категории Здоровье и медицина — 1,79%, а — для отрасли Образование — 1,99%.

В любом случае клиенты могут выбирать между фиксированной абонентской платой и тарифами своей отрасли. Если у клиента вид деятельности соответствует отраслевому, то при выборе тарифа, у него автоматически подключится отраслевая ставка.

«Мы понимаем, как важно предпринимателям эффективно вести онлайн-торговлю. Мы экономим время и деньги предпринимателей — предлагаем готовые и выгодные тарифы под конкретные цели вашего бизнеса с учетом отраслевой специфики», — пояснил Константин Гвоздарев, руководитель дирекции развития эквайринга Альфа-Банка.

Подключить тарифы могут новые и действующие клиенты. Подробнее о предложениях и вариантах подключения — на сайте Альфа-Банка.