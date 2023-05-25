Банк «Союз» запустил платежные стикеры

С 23 мая любой клиент банка «Союз» может получить карту-стикер «Ингосстрах Бонус». Она работает так же, как обычная карта, но меньше по размеру, поэтому удобнее и практичнее привычного «пластика», – говорится в сообщении банка.



Карту-стикер можно наклеить на телефон, который всегда под рукой, и использовать для бесконтактной оплаты. Например, расплачиваться за покупки или снимать наличные в банкоматах и терминалах, которые поддерживают бесконтактную технологию.



– Вы можете выбрать стандартную или премиальную карту-стикер. Только сейчас первые 1000 стандартных карт-стикеров мы выпустим бесплатно, – говорится в сообщении банка.



Далее будут действовать условия:

«Стандарт» — стоимость выпуска 700₽, обслуживание 0₽ и кешбэк ингорублями до 5% за повседневные покупки.

«Премиум» — выпускается бесплатно, обслуживание 0 ₽ при выполнении условий тарифа, эксклюзивные привилегии и скидки программы «Привет, Мир!» с кешбэком до 30% и доход ингорублями на остаток по счету до 7% годовых.