ФТС обновила лимит таможенных гарантий Дальневосточному банку

Лимит на выдачу таможенных гарантий увеличен, максимальная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий составляет 2 056 080 200 рублей. При этом максимальный размер одной гарантии — до 514 020 050 рублей.

Таможенные гарантии обеспечивают обязательства участников таможенного дела перед таможенными органами по уплате, отсрочке и рассрочке уплаты таможенных платежей, налогов и пени и являются востребованным банковским продуктом.

АО «Дальневосточный банк» входит в реестр банков обладающих правом выдачи таможенных банковских гарантий на основании приказа ФТС России № 278 от 10.04.2023 г. По состоянию на 10.05.2023 г. реестр содержит 132 финансовых организации.

Подать заявку на банковские гарантии, в том числе таможенные, можно в офисах Дальневосточного банка и на сайте.