«Промсвязьбанк» сообщил о реорганизации

В соответствии со ст. 23.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк», сокращенное фирменное наименование – ПАО «Промсвязьбанк» (генеральная лицензия Банка России от 17 декабря 2014 г. № 3251, ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912, КПП 772201001, место нахождения: Российская Федерация, город Москва, адрес: Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22) уведомляет о принятии 26 апреля 2023 г. единственным акционером решения (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом о решениях внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк» от 26 апреля 2023 г. № 343-р/дсп) о реорганизации ПАО «Промсвязьбанк» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики», сокращенное фирменное наименование – ООО «ПСБ Донецк», ОГРН 1229300074002, ИНН 9303011985, КПП 930901001, место нахождения: Российская Федерация, Донецкая Народная Республика, город Донецк, адрес: Российская Федерация, 283015, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецкий, г. Донецк, пр-кт Мира, д. 8А.

1. О форме реорганизации, порядке и сроке ее проведения.

Реорганизация ПАО «Промсвязьбанк» осуществляется в форме присоединения к нему ООО «ПСБ Донецк».

В результате реорганизации к ПАО «Промсвязьбанк» переходят все права и обязанности ООО «ПСБ Донецк» в порядке универсального правопреемства и в соответствии с передаточным актом.

Порядок реорганизации кредитных организаций регламентирован Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», инструкцией Банка России от 2 апреля 2010 г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», положением Банка России от 29 августа 2012 г. № 386-П «О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения», а также содержится в договоре о присоединении от 12 мая 2023 г., утвержденном единственным акционером ПАО «Промсвязьбанк» и единственным участником ООО «ПСБ Донецк», и включает в себя следующие основные этапы: принятие решений о реорганизации единственным акционером ПАО «Промсвязьбанк» и единственным участником ООО «ПСБ Донецк»; уведомление Банка России и кредиторов о принятом решении; направление документов в Банк России для принятия решения о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ПАО «Промсвязьбанк» (присоединяющей кредитной организации), связанных с реорганизацией; внесение в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией ПАО «Промсвязьбанк», прекращением деятельности ООО «ПСБ Донецк» и государственной регистрацией изменений, вносимых в Устав ПАО «Промсвязьбанк».

Предполагаемый срок проведения реорганизации – второй-третий квартал 2023 года. Возможно изменение указанного срока по факту прохождения этапов реорганизации.

Удовлетворение требований кредиторов будет осуществляться ПАО «Промсвязьбанк» в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Реорганизация ПАО «Промсвязьбанк» считается завершенной в дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ООО «ПСБ Донецк».

2. Об организационно-правовой форме, о месте нахождения кредитной организации, к которой осуществляется присоединение, о перечне банковских операций, которые осуществляет и предполагает осуществлять ПАО «Промсвязьбанк».

Организационно-правовая форма ПАО «Промсвязьбанк», к которому осуществляется присоединение – публичное акционерное общество.

Место нахождения ПАО «Промсвязьбанк», к которому осуществляется присоединение: Российская Федерация, город Москва, адрес: Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22.

По завершении реорганизации организационно-правовая форма, наименование, место нахождения, адрес и реквизиты ПАО «Промсвязьбанк» не изменятся.

Перечень банковских операций, осуществляемых ПАО «Промсвязьбанк», будет соответствовать перечню банковских операций, осуществляемых ПАО «Промсвязьбанк» до реорганизации, а именно:

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);

2) размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;

7) привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), за исключением монет из драгоценных металлов;

7.1) размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) драгоценных металлов физических и юридических лиц, за исключением монет из драгоценных металлов, от своего имени и за свой счет;

7.2) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных металлов;

7.3) осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах;

8) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

3. О печатном издании, в котором будет опубликовываться информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Промсвязьбанк».

С даты принятия решения о реорганизации и до даты ее завершения раскрытие информации о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Промсвязьбанк», осуществляется ПАО «Промсвязьбанк» с учетом ограничений, установленных на основании федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в газете «Российская газета».

Требования кредиторов ПАО «Промсвязьбанк» могут быть направлены в письменной форме по адресу: Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22, либо предъявлены по указанному адресу лично или уполномоченным представителем в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по московскому времени, в течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования настоящего уведомления в журнале «Вестник государственной регистрации».

Контактный тел. 8 800 333-03-03, 8 800 333-25-50, 8 495 787-33-33, e-mail: info@psbank.ru.