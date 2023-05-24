Два дома за 36 млн рублей сгорели в Братске: без жилья остались 30 человек

Уголовное дело по статье «Халатность» расследовали в городе Братске Иркутской области, возбужденного после пожара в двух многоквартирных домах, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Фото прокуратуры Иркутской области

По версии следствия, к преступлению причастен руководитель ресурсоснабжающего муниципального предприятия, который не обеспечил надлежащее функционирование системы городского водоснабжения.

В результате во время возгорания, начавшегося в одном из многоквартирных домов по ул. Осиновская, произошел перерыв в подаче воды на срок, превышающий нормативные значения.

Сотрудники МЧС лишились возможности оперативно и эффективно производить тушение, в итоге огнем полностью уничтожены два 12-квартирных жилых дома. Без жилья остались более 30 человек, среди которых 10 несовершеннолетних. Общая сумма причиненного ущерба превысила 36 млн рублей.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Братский городской суд для рассмотрения по существу.