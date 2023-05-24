Школьники-вандалы разрисовали карету в Саянске: их заставили ее помыть

Камеры видеонаблюдения засняли вандалов, которые разрисовывали арт-объект – лавочку-карету в городе Саянске Иркутской области. Личности школьников, нанесших урон, установили и заставили отмыть пространство. Об этом рассказал мэр Олег Боровский.

Фото из аккаунта мэра Саянка Олега Боровского

«Все лица данного инцидента оперативно установлены и уже устраняют последствия своих развлечений. Им предстоит вычистить все до блеска!» – пояснил градоначальник.

Фото из аккаунта мэра Саянка Олега Боровского

Нарушителями оказались ученики 9 и 8-х классов школ № 7 и 3. На фигуре, а также плитке вокруг они оставили свои имена – Виталя, Денис и Кирилл. В настоящее время молодые люди привели испорченные предметы в порядок.