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Школьники-вандалы разрисовали карету в Саянске: их заставили ее помыть

Камеры видеонаблюдения засняли вандалов, которые разрисовывали арт-объект – лавочку-карету в городе Саянске Иркутской области. Личности школьников, нанесших урон, установили и заставили отмыть пространство. Об этом рассказал мэр Олег Боровский.

<p>Фото из аккаунта мэра Саянка Олега Боровского</p>

Фото из аккаунта мэра Саянка Олега Боровского

«Все лица данного инцидента оперативно установлены и уже устраняют последствия своих развлечений. Им предстоит вычистить все до блеска!» – пояснил градоначальник.

<p>Фото из аккаунта мэра Саянка Олега Боровского</p>

Фото из аккаунта мэра Саянка Олега Боровского

Нарушителями оказались ученики 9 и 8-х классов школ № 7 и  3. На фигуре, а также плитке вокруг они оставили свои имена – Виталя, Денис и Кирилл. В настоящее время молодые люди привели испорченные предметы в порядок.


<p>Фото из аккаунта мэра Саянка Олега Боровского</p> <p>Фото из аккаунта мэра Саянка Олега Боровского</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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