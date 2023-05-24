Летний кинотеатр во дворах Иркутска начнет работать с 25 мая

Новый сезон проекта «Летний кинотеатр во дворах» запустят в Иркутске уже 25 мая – в этом месяце состоятся три показа, сообщили в городской администрации.

«В прошлом году провели 50 бесплатных киносеансов. Свыше 4 тысяч горожан смогли посмотреть отечественные ленты и мультфильмы. Показы под открытым небом могут быть организованы в любом дворе при условии того, что активисты из числа местных жителей соберут не менее 30 зрителей», – рассказали в мэрии.

В течение лета на улицах и во дворах будет организовано 56 показов. Зрители увидят мультфильмы, советские и российские комедии, патриотические картины. Сеансы идут в вечернее время, что смотреть, выбирают сами иркутяне.

Ближайшие кинопоказы состоятся 25 мая на центральной площади в Академгородке, 30 мая – на улице Баумана, 216а,31 мая – на 8-м Советском переулке, 15.