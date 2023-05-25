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«Как не гадать на «Ромашке», а точно знать, что нужно 106 млн клиентов», – старший вице-президент Сбербанка Николай Васев

Недавно он возглавил в Сбере новый блок «Развитие клиентского опыта B2C». О своих задачах на новой должности Николай Васев рассказал изданию «Коммерсанть».

«Наш клиент – в центре, и уже вокруг него мы выстраиваем свои продукты и сервисы. Мы хотим изменить привычный для многих компаний подход, когда есть продукт и под него ищется потребитель. Наша модель работает иначе: у Сбера более 106 млн клиентов, и мы готовим для них те продукты и сервисы, которые подходят именно им. Это работа с отдельными сегментами потребителей, упрощение клиентского пути, повышение лояльности. Настройкой именно такой системы и занимается моя команда», – говорит старший вице-президент.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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