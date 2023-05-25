Иркутские сварщики могут зарабатывать до 172 тысяч

Завтра, 26 мая, в России отмечают свой профессиональный праздник сварщики. Эксперты онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru выяснили, в каких регионах страны для этих специалистов открывают самое большое количество вакансий, а также где работодатели предлагают сварщикам самые высокие зарплаты.

В 2023 году российские работодатели открыли 37,2 тысячи вакансий для сварщиков, по сравнению с прошлым годом их количество выросло на 18%. Наиболее высокий спрос на данных специалистов зафиксирован в Республике Башкортостан – с января по май 2023 здесь было открыто 5,4% от всех вакансий для сварщиков в России. На втором и третьем местах – Челябинская и Свердловская области (по 5%). Из сибирских регионов в топ-15 попали Красноярский край (3,3%) и Кемеровская область (2,7%). Иркутская область на 16-м месте в стране по востребованности сварщиков (2,3%)

В разрезе отраслей больше всего в сварщиках сейчас нуждаются компании из строительной отрасли, на них приходится 16% от всех актуальных в этом году вакансий. Далее – компании из направления «Металлургия, металлообработка» (12%), «Тяжелое машиностроение» и «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие» (по 8%), «Автомобильный бизнес» (7%), «Услуги для бизнеса» (5%), «Добывающая отрасль» (3%).

Медианная предлагаемая зарплата для сварщиков в России в этом году достигла 75 тысяч рублей, однако, во всех регионах страны максимальные зарплатные предложения для них превышают 100 тысяч рублей. По данным сервиса «Люди в цифрах», наиболее высокий диапазон зарплат для сварщиков зафиксирован в Ямало-Ненецком АО (123 494 - 180 000 рублей). Помимо этого, в списке регионов, где «вилка» предлагаемых зарплат начинается от 100 тысяч рублей и выше - Республика Мордовия (100 000 - 132 184 руб.), Забайкальский край (103 448 - 172 414 руб.), Республика Саха (Якутия) (114 943 - 189 655 руб.), Смоленская область (102 586 - 138 552 руб.), Астраханская область (101 149 - 172 414 руб.). В Сибири на самые высокие зарплаты могут рассчитывать сварщики из Иркутской области (74 713 - 172 414 руб.), а в Иркутской области диапазон предлагаемых зарплат составил 74 713 - 172 414 рублей.

Какие зарплаты предлагают сварщикам в регионах Сибирского ФО, 2023,

данные сервиса "Люди в цифрах"

Красноярский край 68 966 - 151 724 Кемеровская область 51 724 - 103 448 Иркутская область 74 713 - 172 414 Омская область 68 966 - 172 414 Новосибирская область 59 885 - 160 920 Алтайский край 51 724 - 137 931 Томская область 57 471 - 172 414 Республика Хакасия 68 966 - 172 414 Республика Алтай 91 954 - 166 667 Республика Тыва 158 621 - 200 000

Одна из причин высокого уровня зарплат для сварщиков – большая доля вахтовых вакансий, на них приходится 41% от всех предложений о работе для них, причем за год количество вакансий с «вахтой» выросло на 7%. Кроме того, работодатели предпочитают нанимать опытных специалистов – 66% вакансий предполагают наличие у кандидатов опыта от 1 до 3 лет, еще 25% - от 3 до 6 лет, 1% - более 6 лет. И только 7% предложений доступны для кандидатов без опыта.