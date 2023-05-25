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Чем России грозит попадание в черный список FATF

Организация борется с отмыванием денег.

Как пишут «Известия» со ссылкой на зарубежное издание Bloomberg, возможное решение о внесении России в один из «штрафных» списков FATF может иметь прямые последствия для российско-индийской торговли и сотрудничества по множеству направлений.

Как якобы сообщила российская сторона, в ситуации фактической финансовой блокировки вести финансовые операции между странами будет крайне сложно. Отметим, что сейчас председателем FATF является индиец Раджа Кумар, а Индия в целом, как сообщается в источниках агентства, имеет «особый авторитет» в организации.

В феврале 2023 года членство России в FATF было приостановлено. До этого решения степень участия РФ в организации несколько раз ограничивалась (в частности, ограничения касались участия в разработке правил группы). При этом сама приостановка членства никакого эффекта на ведение операций с участием российских финансовых организаций и компаний не оказала.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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