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Льготы на долгосрочные сбережения получат только новые взносы

Таким образом, для получения господдержки гражданину, который перевел свои накопления из ОПС в долгосрочный продукт, придется еще направить в него деньги из собственного кармана, пояснили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

ПДС, по мнению финансовых властей, должна стать новым механизмом для формирования долгосрочных сбережений каждого гражданина. Она рассчитана на 15 лет, но предполагает возможность досрочного изъятия средств в случае трудной жизненной ситуации.

В качестве источников формирования долгосрочных сбережений могут выступать личные взносы граждан, пенсионные накопления, которые разрешат перевести из ОПС в ПДС, софинансирование со стороны государства. Кроме того, для стимулирования людей вступать в программу предусмотрен налоговый вычет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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