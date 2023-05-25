РУСАЛ опубликовал стратегию устойчивого развития бизнеса до 2035 года

Ее цель – трансформация бизнеса в соответствии с принципами экономики будущего. Много лет назад основатель РУСАЛа Олег Дерипаска сказал: "Мы здесь работаем. Здесь живут наши близкие. И нам не всё равно".

Иркутский алюминиевый завод РУСАЛа – градообразующее предприятие. Невозможно представить Шелехов без ИркАЗа, который реализует многочисленные проекты в рамках стратегии устойчивого развития. Главная цель для компании – активный промышленный прогресс должен улучшать благосостояние людей и одновременно снижать воздействие на окружающую среду.

Экология

Около 90% алюминия РУСАЛа производится с использованием электроэнергии из возобновляемых источников, которую поставляют гидроэлектростанции Сибири. РУСАЛ одним из первых в мире смог вывести на рынок «зеленый» алюминий под брендом ALLOW – металл, на всех стадиях производства которого зафиксирован минимальный углеродный след. В рамках масштабной программы экологической модернизации ИркАЗ продолжает реализацию проекта «Экологический Содерберг», к концу 2026 года производство будет полностью переведено на эту современную технологию с новыми газоочистками, показатели очистки отходящих газов будут выше 99%.

В рамках глобальной перестройки на ИркАЗе планируется установка современных электролизеров РА-300, работающих по технологии предварительно обожженного анода, это собственная разработка Инженерно-технологического центра РУСАЛа. После реализации проекты улучшится экологическая обстановка во всем Шелеховском районе.

Развитие

В рамках стратегии устойчивого развития на Иркутском алюминиевом заводе РУСАЛа реализуются проекты ответственного социального управления. Они направлены на улучшение условий труда, создание рабочих мест для нового поколения.

Все сотрудники ИркАЗа обеспечены социальным пакетом: дотация на питание, медицинское обеспечение, детский отдых и новогодние подарки, санаторно-курортное лечение и обучение. Сегодня средняя заработная плата на ИркАЗе значительно выше средней зарплаты по региону.

В планах компании приступить к строительству современного микрорайона в Шелехове. Это уникальный проект, так как жилье будет существенно выше классом имеющегося в городе и соответствовать всем современным тенденциям формирования комфортной городской среды. На средства РУСАЛа будет построен целый квартал, состоящий из 5-8 этажных домов и всей необходимой для полноценной жизни и отдыха инфраструктурой

Социальная поддержка

Ежегодно РУСАЛ выделяет средства на развитие города Шелехова и Шелеховского района в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве. Вместе определяют ключевые объекты, которые РУСАЛ строит, ремонтирует и приобретает на благо шелеховчан.

Это такие крупные проекты, как строительство Медицинского центра помощи и спасения, реконструкция стадиона «Металлург», городского парка, установка арт-объектов, детских площадок, приобретение дорожной техники, спортивного инвентаря, мебели и техники для образовательных учреждений и учреждений культуры.

В рамках инициатив по развитию потенциала молодежи РУСАЛ инвестирует средства в строительство Центра спортивных единоборств – уникального объекта, который станет первым подобным комплексом в Шелеховском районе. Начать строительство планируется уже в 2023 году.

Всего же за последние десять лет на социальные и благотворительные проекты в городах ответственности компания направила 212,5 миллиона долларов. Было построено и модернизировано более 250 социальных объектов. РУСАЛ ремонтирует стадионы, школы, открывает кванториумы, благоустраивает набережные, скверы, парки.