Сбер начал выплату дивидендов

В этом году они рекордные – 25 рублей на акцию.

Сегодня Сбер начал выплату акционерам рекордных дивидендов за 2022 год в размере 565 млрд рублей. Половина этих средств будет направлена государству – контролирующему акционеру Сбера. Также дивидендные выплаты получат 1,75 млн инвесторов-акционеров Сбера.

Произведены все выплаты в пользу центрального депозитария. Другие зарегистрированные в реестре акционеров лица получат дивидендные выплаты не позднее 25 рабочих дней с даты закрытия реестра, то есть до 16 июня 2023 года.

«Сбер выплачивает максимальные дивиденды за всю историю Банка. 25 рублей на акцию позволили нашим акционерам получить двузначную дивидендную доходность. И сегодня, накануне поступления средств на счета наших акционеров, акции Сбера закрывают «дивидендный гэп» – на это потребовалось всего 11 торговых дней», – Тарас Скворцов, вице-президент, директор Департамента финансов.