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Бензин подорожал в регионах

Народный фронт готов отправить запрос в ФАС, рассказали «Известиям» в организации.

Среди них – Свердловская, Астраханская, Тюменская, Оренбургская области и Карачаево-Черкесия. По ситуации в КЧР общественники уже обратились в ФАС. Менее чем за месяц стоимость моторного газа в республике поднялась с 17 до 23,5 рубля. Общественники не исключают аналогичных действий и в других субъектах в случае дальнейшего нарастания такой динамики.

Впрочем, стоимость бензина с начала мая повысилась и на заправках в Нижегородской, Саратовской, Ленинградской областях, а также на Дальнем Востоке, рассказали «Известиям» представители АЗС и источники на рынке.

Рост цен в рознице связан с их рекордным скачком в опте и возможным снижением выплат нефтяникам по демпферу, говорят эксперты. В Народном фронте отмечают и влияние высокого сезона – увеличивается количество поездок на природу, нарастает внутренний туризм.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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