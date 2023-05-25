14 млн россиян не платят по кредитам

Это на 2,9 млн больше, чем годом ранее. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные ФССП.

В январе-марте этого года в ФССП находилось 14,4 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков. Это на 25% больше, чем в I квартале 2022-го, рассказали «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). В абсолютном выражении число дел за год увеличилось на 2,9 млн против фиксируемых ранее в среднем 1,9–2 млн. Для сравнения, по итогам первых трех месяцев 2020 года их количество составляло 7,6 млн, 2021-го – 9,6 млн, 2022-го – 11,5 млн.

Задолженность по 32% дел, находящихся на рассмотрении службы, полностью или частично собрана приставами, а по 34,4% взыскание обращено на заработную плату и иные доходы должника, рассказали в службе, добавив, что остальные находятся на исполнении. Общая сумма долгов по 14,4 млн производств составляет около 2 трлн рублей, отметили в ФССП. Эта цифра сопоставима с тем, что было в аналогичные периоды 2020-2022 годов.

По состоянию на 1 апреля наибольшее количество неплательщиков приходится на Башкортостан, Краснодарский и Красноярский края, а также на Московскую и Свердловскую области.