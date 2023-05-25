ИНК определила победителей грантового конкурса «Район моей мечты-2023»

Иркутская нефтяная компания (ИНК) подвела итоги грантового конкурса «Район моей мечты-2023». Поддержку получит шесть проектов из Усть-Кута, Усть-Кутского и Катангского районов.

Проекты гранта направлены на развитие городской среды. Участниками традиционно стали общественные и некоммерческие организации, ТСЖ, бюджетные организации.

«Грантовый конкурс «Район моей мечты» - это инструмент поддержки общественных инициатив, который позволяет сделать территорию проживания комфортной, уютной и красивой. Проекты на конкурс поступают самые разные: одни направлены на благоустройство придомовых территорий, другие на благоустройство территорий около учреждений культуры и образования, но у всех этих проектов конечными благополучателями являются местные жители разных возрастов. А для компании это самый главный критерий эффективности наших социальных инвестиций», - рассказала директор департамента по региональной политике и взаимодействию с органами государственной власти ИНК Ольга Харина.

В рамках конкурса на рассмотрение жюри поступило 17 заявок. По словам организаторов, число участников возросло в два раза по сравнению с 2022 г. В этом году в территорию реализации проектов вошли Усть-Кут, Усть-Кутский и Катангский районы. Организаторы учитывали правильность оформления заявок, число потенциальных благополучателей, а также актуальность и значимость проекта для территории. По условиям конкурса, реализация проектов-победителей должна состояться до 15 ноября 2023 г. По словам участников, на всех этапах реализации проекта можно было получить консультацию организаторов, решить вопросы по согласованию работ, материалов в рамках бюджета проекта.

На основании рейтинга в ходе экспертной оценки победителями в Усть-Куте определены детский сад № 22, Молодежный Центр БАМ «Территория молодежи» и Центр дополнительного образования с проектами по благоустройству прилегающих территорий.

Как рассказали в Центре допобразования, победа в конкурсе – большая радость не только для его сотрудников, но и воспитанников:

«Центральная дорожка перед Центром очень проблемная, осел грунт, постоянно стоит вода. В Центре занимается около 60 детей с инвалидностью, дети с ОВЗ. А вода как раз находится перед пандусом, что создает много неудобств. Поэтому мы решили поучаствовать в грантовом конкурсе, чтобы реализовать проект и сделать доступную среду всем детям. Также нашему Центру в этом году исполняется 65 лет – и такое благоустройство будет хорошим подарком», - рассказала Наталья Семенюк.

В поселке Верхнемарково на средства гранта проведут благоустройство территории дошкольного учреждения №27. Также финансирование получит Эвенкийский этнокомплекс под открытым небом «УРИКИТ» в Катангском районе. Проект направлен на создание этнокомлекса и обустройство интерактивного музея с целью наглядной визуализации быта и жизни эвенков. Это будет способствовать сохранению традиционного уклада эвенков Катанги, традиционной культуры и языка коренных малочисленных народов Севера.

Еще одну победу одержал проект «Небесные олени над угрюм-рекой" Катангской библиотеки села Ербогачён: на территории учреждения при поддержке ИНК разместят деревянные скульптуры. По словам сотрудников учреждения, сейчас здание библиотеки выглядит достаточно безликим и не привлекает к себе должного внимания жителей и гостей села, не выделяется на фоне других зданий. Чтобы исправить ситуацию, весной 2023 года было принято участие в грантовом конкурсе ИНК.

«Скульптурные группы наших мастеров установят у обновлённого центрального входа, в результате чего библиотека будет выделяться на фоне других зданий, будет привлекать читателей и посетителей, станет яркой площадкой для многих мероприятий и местной достопримечательностью для гостей села. А творческие встречи в рамках проекта, и мастер-классы мастеров деревянной скульптуры дадут импульс для развития творческого потенциала талантливых жителей нашего села», - поделилась директор библиотеки Елена Бирюкова.

Старт грантовым конкурсам Иркутской нефтяной компании был дан в 2019 году. Другим масштабным направлением является грантовый конкурс «Энергия родной земли», где участники могут реализовать проекты в сфере образования, экологии, спорта, культуры, повышение качества жизни социально незащищенных категорий населения и поддержку коренных малочисленных народов Севера (КМНС) в части сохранения традиционной культуры. За весь период при поддержке ИНК было реализовано 38 инициатив в различных направлениях. Это благоустройство территорий, спортивных площадок, покупка спортивного инвентаря, открытие экотроп и экологических маршрутов; создание интерактивных выставок и видеороликов о традиционном укладе жизни эвенков. экологических маршрутов и многое другое. За весь период гранты ИНК получили 38 инициатив. Работа в данных направлениях будет продолжаться.