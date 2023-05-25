Россию покроют сверхбыстрым интернетом к 2035 году

Его скорость составит 1 Гбит/с. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект стратегии развития отечественной отрасли связи.

К 2035 году 98% российских пользователей проводного интернета (широкополосный доступ, ШПД) должна быть доступна скорость более 1 Гбит/с, при этом 50% получат доступ к 10-гигабитным каналам. Об этом говорится в проекте стратегии развития отрасли связи на 2024-2035 годы. Над ней работает Минцифры совместно с индустрией по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко. С документом ознакомились «Известия».

При этом к 2030 году интернет на скорости от 1 Гбит/с должны получить почти все домохозяйства и социально значимые объекты в населенных пунктах, где число жителей превышает 10 тыс., говорится в проекте стратегии.

«Доступ в интернет для домохозяйств станет коммунальной услугой наравне с электричеством и теплоснабжением», – отмечено в документе.

Необходимость развития ШПД, а также магистральных каналов передачи данных в стратегии объясняется развитием новых, в том числе медийных, технологий. Там упоминаются цифровое производство, умный транспорт, распространение пользовательского видео в высоких разрешениях (4К и 8К), онлайн-игры, приложения виртуальной и дополненной реальности.