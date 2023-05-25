Мошенники разработали новую схему обмана при помощи скидочных купонов

Это классический пример фишинга, говорит в беседе с «Известиями» контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова.

При проведении фишинговой атаки первоочередной задачей мошенников становится составление такого письма, которое бы побудило пользователя перейти по ссылке на фишинговый сайт и добровольно поделиться платежной или личной информацией.

– Для достижения этой цели мошенники играют на двух главных человеческих мотиваторах – страхе и алчности. История про фальшивые скидочные купоны на кешбэк как раз хорошо подходит сюда, – объясняет главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников.

Специалист отмечает: новые схемы у мошенников появляются крайне редко. Обычно они просто ротируют уже существующие, а также стараются использовать для фишинговых атак актуальные новостные поводы, например, введение электронных повесток или проведение крупных спортивных мероприятий. А в период отпусков и каникул мошенники переходят на схемы с «продажей» билетов и горячих туров по сниженным ценам.