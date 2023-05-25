Выпуск восстановленных запчастей для зарубежных авто могут запустить в России

В среднем запчасти на иномарки с начала года подорожали на 10-25%, сообщают «Известия».

По сведениям Госдумы, прием машин в ремонт по ОСАГО снизился на 5%. При этом для России действует санкционный запрет на импорт машин, а также комплектующих и сопутствующих товаров для эксплуатации автомобилей ведущих брендов. Ограничения и проблемы с логистикой приводят к тому, что ремонтные мастерские, страховые компании и автодилеры всё чаще сталкиваются с дефицитом и дороговизной запчастей при ремонте машин.

При этом большинство российских компаний в настоящий момент не имеют права производить восстановленные запчасти для иномарок. Этот пробел может восполнить готовящийся в Госдуме законопроект.

– Перед этим мы проводили дискуссию с производителями, страховщиками, с теми, кто работает на этом рынке, – рассказал спикер. – Как известно, стоимость изделий для импортных автомобилей резко выросла. Соответственно, возник вопрос, что делать, чтобы уменьшить стоимость деталей для ремонта. Оказалось, что в России есть компании, которые могут производить изделия на высоком, качественном уровне. Примерно то же самое, несмотря на запреты, сегодня делают и в других странах. Поэтому мы с комитетом по транспорту Госдумы подготовили предложения на этот счет.

Как пояснил Анатолий Аксаков, для соответствующего качества должны быть установлены строгие требования к компаниям, которые могут организовать производство замены оригинальных запчастей на официальном уровне. Правила уже продуманы, и далеко не любой завод автозапчастей сможет выпускать сертифицированные детали для импортных автомобилей, сказал он.