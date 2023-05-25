Число автомобилистов сокращается в России

По итогам прошлого года водительские удостоверения в нашей стране получили почти 1,36 млн человек. Это на 12,1% меньше показателей 2021 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитического отчета Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ (НЦ БДД).

Одновременно снижается и количество тех, кто подает заявление на сдачу экзаменов в ГИБДД. В 2022 году было подано около 4,5 млн таких заявлений, годом ранее – почти 6,5 млн, в 2020-м – 6,8 млн, а в 2019-м – 9,5 млн.

Далеко не все потенциальные автомобилисты в итоге получают водительское удостоверение. Несложно подсчитать, что обладателем прав становится лишь каждый третий сдающий экзамены.

Согласно отчету НЦ БДД, с первой попытки в прошлом году водительское удостоверение получили 200,6 тыс. человек (18% от всех людей, получивших права). Специалисты научного центра отмечают тенденцию к снижению числа будущих водителей, сдающих экзамены с первого раза: в 2021 году их доля составляла 20%, а в 2020 и 2019-м – 27 и 28% соответственно.