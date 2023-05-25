Иркутянка и питерец взяли «серебро» на международной премии A' Design Award в Италии

Жюри A' Design Award & Competition, международной премии в области дизайна, объявило итоги конкурса 2022-2023. Серебро в категории «Промышленный дизайн» получило кресло «Шунал», созданное творческой коллаборацией S&X Design. Это профессиональный союз иркутского event-технолога и креативного продюсера Ксении Пономаревой и предметного и промышленного дизайнера из Санкт-Петербурга Михаила Чистякова.

Кресло «Шунал» (в переводе с бурятского языка это слово означает «страсть») – современное акцентное интерьерное кресло для гостиной. Сложная изогнутая поверхность предмета контрастирует с плоскими торцами и простыми ножками. В то же время открытая полость внутри кресла придает легкость объему, несмотря на достаточно большие размеры предмета.

Авторы этой конкурсной работы вдохновлялись всемирно известным образцом итальянского дизайна 50-х годов – креслом Lady авторства Марко Зануссо.

– Основа кресла набирается из клееного шпона, выгнутого по матрицам, обшивается пенополиуретаном и текстилем. Это делает кресло очень удобным и легким, поскольку в каркасе совсем нет лишних элементов. Ножки нарочито проходят форму насквозь, поддерживая всю конструкцию, и никак не маскируются. А деление объема на внешнюю и внутреннюю поверхности добавляет дополнительную контрастность при обшивке, – поделилась Ксения Понамарёва.

Предметы S&X Design – это легкость и спонтанность на этапе разработки, уход от «мук творчества» в сторону яркого, интуитивного и эмоционального. Предметы бренда – это настоящая совместная творческая работа двух соавторов, каждый из которых вносит в проект свое уникальное видение образа, идеи и формы. Поэтому в коллекциях S&X сочетается элегантность линий, вдохновленных Санкт-Петербургом, с необычными материалами, наполненными энергией Байкала. Такие контрастные, но гармоничные и выверенные решения очень привлекательны и, находят своих ценителей.