57% российских компаний перешли на отечественное ПО

Для 58% российских управленцев важно, чтобы ПО для бизнеса было разработано в России, а 57% уже перешли на отечественные ИТ-продукты в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического агентства A2:Research.

Изменения прошлого года повлияли на каждую сферу экономики, и бизнес не стал исключением. Российские предприниматели рассказали, что сильнее всего на их работе отразились логистические проблемы (28%), рост цен (22%) и уход зарубежных компаний (22%). Преодолеть сложности бизнесменам помог поиск путей обхода сложившихся ограничений (34%), пересмотр маркетинговых (18%) и логистических (16%) стратегий.



Уход зарубежных компаний в 2022 году показал, как важно использовать отечественные IT-решения, которые продолжат работу несмотря на санкции. Для большей половины (58%) предпринимателей имеет значение, чтобы ПО было разработано именно в России, а 57% уже перешли на отечественное ПО в 2022 году. Кроме того, 45% владельцев компаний, которые используют иностранные IT-решения, уже изучают предложения российских вендоров.

Пользователи зарубежного ПО для бизнеса поделились, с какими сложностями в работе ПО они столкнулись в 2022 году. Половина респондентов отметила проблемы с продлением лицензии, 32% — проблемы с технической поддержкой, 31% — с оплатой обслуживания, а каждый десятый пожаловался на отсутствие стабильной работы такого ПО в прошлом году.

Предприниматели, использующие отчетвенное ПО, отмечают его привлекательную стоимость (51%), простоту использования (28%), высокую эффективность в сравнении с зарубежным ПО (19%). Более того, 28% остаются уверены, что ПО продолжит работать несмотря на санкции.

В 2022 году каждый четвертый управленец столкнулся с проблемами в логистике. Для минимизации рисков в кризис важно уделять должное внимание работе с цепями поставок. Правильное управление позволяет повысить эффективность производства, сократить издержки, оптимизировать запасы и улучшить качество продукции. Пока только у 18% предпринимателей процесс планирования в цепях поставок автоматизирован, еще 24% — намерены сделать это в течение ближайших трех лет.

Основными барьерами для цифровизации планирования российские предприниматели считают: высокую стоимость внедрения специального ПО (24%), необходимость переобучать сотрудников (22%), ещё 22% опрошенных не доверяют технологиям и предпочитают, чтобы большая часть работы была выполнена людьми.