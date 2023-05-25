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«Когда твоя подушка безопасности превращается в наволочку»

Как это было?  Что обсуждали эксперты и инвесторы на круглом столе по инвестициям, который организовали портал SIA.RU и Газета Дело? Предлагаем посмотреть самые яркие моменты


/ Сибирское Информационное Агентство /
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