«Свежая» вторичка на 5% дороже новостроек

В большинстве городов РФ стоимость жилья на первичном рынке выше, чем на вторичном (в 29 из 39 в которых есть достаточная выборка на первичном рынке). Об этом рассказали специалисты сервиса Циан.

В среднем по анализируемым локациям «квадрат» на вторичке в мае 2023 г. стоит 113,6 тыс. рублей, в новостройках – 125 тыс. рублей, т.е. разрыв составляет 10%. При этом, он сокращается – 2 месяца назад первичка была дороже вторички в среднем на 11%. Наибольший разрыв в цене между первичкой и вторичкой в Сочи («квадрат» в новостройках на 65% дороже, чем на вторичном рынке за счет дефицита нового жилья) и Астрахани (на 45%). Также значительно выше по цене первичка в Томске (на 26%), Краснодаре (на 22%) и Казани (на 19%).

Только в 10 локациях «квадрат» на вторичном рынке дороже, чем на первичном. Среди них Махачкала, Саратов, Севастополь, Оренбург, Ставрополь, Кемерово, Владивосток, Самара, Ярославль и Иркутск. Т.е. в 3 из 4 городах выгоднее (по цене за квадратный метр) покупать готовое жилье. Особенно выделяется Махачкала – там «квадрат» в готовом жилье на четверть дороже, чем в новостройках. Значительная разница также в Саратове (на 19%), Севастополе (на 16%) и Оренбурге (на 14%). В остальных 6 городах вторичка лишь немногим дешевле первички (на 1-7%).

Если сравнивать цены в новостройках с ценами в новых домах на вторичном рынке (построенных после 2015 г.), то ситуация будет обратной - в большинстве локаций «свежая» вторичка дороже новостроек (в 32 из 39 в которых есть достаточная выборка на первичном рынке). В среднем по анализируемым локациям «квадрат» в новых домах на вторичном рынке стоит 130,7 тыс. рублей – на 5% дороже, чем «квадрат» на первичке.

Наибольший разрыв в Саратове (на 34%), Севастополе (на 32%), Махачкале (на 29%) и Оренбурге (на 27%). На уровне отдельных ЖК ситуация может отличаться. Только в 7 городах первичка дороже: Сочи (на 57%), Томск (на 21%), Краснодар (на 17%), Астрахань (на 12%), Казань (на 4%), Санкт-Петербург (на 0,3%) и Пермь (на 0,2%).