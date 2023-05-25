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Компания Иркут создала первого российского робота для производства «черного» крыла МС-21

Корпорация «Иркут» в сотрудничестве с Южно-Российским государственным политехническим университетом им. Н.И. Платова создала первого отечественного робота-укладчика композитного волокна. Об этом рассказали в Ростехе.

Он заменит иностранное оборудование и будет использоваться при серийном производстве «черного» крыла новейшего самолета МС-21. Все ключевые элементы, включая программное обеспечение и системы управления процессами, произведены в России.

Композитное, или «черное», крыло – одно из преимуществ МС-21, которое позволяет уменьшить вес планера и улучшить аэродинамическое качество самолета. Его создание – сложнейший процесс, который требует высокотехнологичного оборудования. С помощью роботов происходит автоматическая укладка сухой углеродной ленты, которая послойно формирует будущую деталь авиалайнера.

При помощи лазера углеродная лента разогревается и склеивается с предыдущим слоем. Непрерывность выкладки обеспечивается применением свернутой на бобине ленты длиной от 3000 до 3500 метров. Раньше оборудование для этой работы закупалось за рубежом, однако после введенных против России санкций поставки были остановлены.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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