СберСтрахование в майские праздники получила почти 2 тыс. обращений из-за травм

СберСтрахование с 1 по 14 мая получила 7 тыс. обращений розничных клиентов по страховым случаям, в том числе 1,7 тыс. по программам, которые включают страхование от травм.

По полису защиты от несчастного случая в праздники обратились 1,2 тыс. клиентов. Около половины обращений касались застрахованных в возрасте от 35 до 60 лет, каждое 7-е обращение — пенсионеров, каждое 11-е — ребёнка.

Более 280 заявок поступило от путешественников, которые столкнулись с неприятностями. Полис «Страхование путешественников» покрывает широкий перечень актуальных в поездке рисков — от утери багажа до поисково-спасательных работ. 53% обращений были обусловлены медицинскими причинами. Чаще всего в компанию обращались клиенты в возрасте 35–60 лет.

От клиентов, застрахованных по программе «Спортивная защита», которая покрывает риск травм во время активных игр, тренировок и соревнований, поступило около 190 заявок. 150 из них касались детей.

Среди травм, с которыми в праздники обращались клиенты, преобладали ушибы ног и рук, переломы пальцев рук, последствия падений с велосипедов, бытовые ожоги.

Клиенты также обращались по ОСАГО (1,8 тыс.), программам «Сбереги финансы» (1,2 тыс. заявок), добровольного (840) и ипотечного страхования жилья (530), а также каско (580). 32 человека заявили об укусе клеща.

Александр Абрамов, исполнительный директор СберСтрахования:

«Страхование работает на опережение неприятностей. Казалось бы, в праздники можно расслабиться, однако неприятности не берут выходные. По обращениям наших клиентов мы видим, какой непредсказуемой бывает жизнь: невнимательный водитель, неудачная поездка на велосипеде, пролитая кастрюля кипятка… Мы хотим, чтобы беды всегда обходили наших клиентов стороной. Но если неприятность всё же произошла, мы всегда — и в праздники тоже — поможем людям избежать финансовых потерь».