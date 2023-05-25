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Театр имени Евгения Вахтангова покажет пять спектаклей в Иркутске

Театр имени Евгения Вахтангова впервые приедет в Иркутск с длинными гастролями: они пройдут в течение недели – с 29 августа по 3 сентября, за этот период будет показано пять спектаклей, сообщила пресс-служба регправительства.

<p>Фото правительства Иркутской области</p>

Фото правительства Иркутской области

В драмтеатре имени Охлопкова состоятся постановки известного режиссера Римаса Туминаса «Евгений Онегин» и «Дядя Ваня» – обе являются лауреатами Национальной театральной премии «Золотая маска». Также иркутяне увидят спектакль «Ромул Великий» режиссера Уланбека Баялиева.

В театре юного зрителя будут представлены спектакли «Наш класс» про одноклассников – польских и еврейских детей – и «Крик Лангусты» режиссера Михаила Цитриняка про актрису Сару Бернар с реконструкцией событий прошлого.

 Продажа билетов открыта.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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