Названы города России с самой быстрой окупаемостью квартир в аренду

Аналитики Домклик Сбербанка назвали города страны с самой быстрой окупаемостью и высокой доходностью от сдачи однокомнатных квартир в аренду. Было проанализировано около 150 российских городов.

Эксперты выяснили, что вложения в жильё под аренду быстрее всего окупятся в городе Губаха в Пермском крае — потенциально расходы на покупку съёмной «однушки» здесь можно покрыть арендной платой за 4,5 года, при этом владелец получит 22,5% годовых.

По данным Домклик, однокомнатная квартира в Губахе обойдётся в среднем в 900 тыс. рублей — это самый низкий показатель среди исследуемых городов. При этом стоимость её аренды довольно высока — 17,2 тыс. рублей.

Топ-10 городов с самой высокой окупаемостью «однушки» под сдачу

Город Цена квартиры, млн рублей Ставка аренды в месяц, тыс. рублей Доходность, % Срок окупаемости, лет Губаха (Пермский край) 0,9 17,2 22,5% 4,5 Норильск

(Красноярский край) 3,5 36,7 12,4% 8,1 Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край) 2,1 19,4 10,74% 9,3 Ухта (Республика Коми) 2,1 18,9 10,57% 9,5 Усть-Илимск

(Иркутская область) 1,8 15,8 10,04% 10 Губкинский (ЯНАО) 5,2 42,8 9,69% 10,3 Волхов

(Ленинградская область) 2,3 18,4 9,46% 10,6 Балаково

(Саратовская область) 2,0 15,7 9,23% 10,8 Нижний Тагил (Свердловская область) 1,5 11,8 9,15% 10,9 Тобольск

(Тюменская область) 2,5 18,8 8,97% 11,2

На втором месте — Норильск в Красноярском крае. Однокомнатная квартира здесь в среднем стоит 3,5 млн рублей, а аренда такой квартиры обойдётся в 36,7 тыс. рублей в месяц. Доходность от сдачи такой квартиры, по оценке Домклик Сбера, составит 12,4%, а окупится такое вложение за 8,1 года.

Тройку лидеров замыкает Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае с доходностью 10,7% годовых и сроком окупаемости 9,3 года. Средняя стоимость однокомнатной квартиры оценивается здесь в 2,1 млн рублей, а арендная ставка — в 19,4 тыс. рублей в месяц.

В пятёрку городов, где сдача квартиры в аренду позволяет окупить её стоимость за минимальный срок, также вошли Ухта и Усть-Илимск. Примерный срок окупаемости в этих городах — 9,5–10 лет, а доходность от сдачи «однушки» — 10,5% и 10% соответственно.

Причина, по которой эти города лидируют по коэффициенту доходности, проста: владельцы выставляют достаточно высокую стоимость аренды при относительно невысокой стоимости жилья. Это связано с тем, что в 2022 году в небольших городах владельцы однокомнатных квартир стали вести себя смелее и больше равняться на крупные города.

По данным Домклик, в Москве окупаемость от сдачи однокомнатной квартиры невысока — 5,14%, а срок окупаемости большой — 19,4 года. Это связано с высокой стоимостью жилья в столице. «Однушка» в Москве в среднем стоит 11,2 млн рублей, а её аренда — 48,2 тыс. рублей в месяц.

В Санкт-Петербурге доходность ещё ниже — 4%, срок окупаемости — 24,6 года. Цена «однушки» в Северной столице оценивается в среднем в 8,4 млн рублей, а ставка аренды — в 28,4 тыс. рублей в месяц.