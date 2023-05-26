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Названы города России с самой быстрой окупаемостью квартир в аренду

Аналитики Домклик Сбербанка назвали города страны с самой быстрой окупаемостью и высокой доходностью от сдачи однокомнатных квартир в аренду. Было проанализировано около 150 российских городов.

Эксперты выяснили, что вложения в жильё под аренду быстрее всего окупятся в городе Губаха в Пермском крае — потенциально расходы на покупку съёмной «однушки» здесь можно покрыть арендной платой за 4,5 года, при этом владелец получит 22,5% годовых.

По данным Домклик, однокомнатная квартира в Губахе обойдётся в среднем в 900 тыс. рублей — это самый низкий показатель среди исследуемых городов. При этом стоимость её аренды довольно высока — 17,2 тыс. рублей.

Топ-10 городов с самой высокой окупаемостью «однушки» под сдачу

Город

Цена квартиры, млн рублей

Ставка аренды в месяц,

тыс. рублей

Доходность, %

Срок окупаемости, лет

Губаха (Пермский край)

0,9

17,2

22,5%

4,5

Норильск
 (Красноярский край)

3,5

36,7

12,4%

8,1

Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край)

2,1

19,4

10,74%

9,3

Ухта (Республика Коми)

2,1

18,9

10,57%

9,5

Усть-Илимск
 (Иркутская область)

1,8

15,8

10,04%

10

Губкинский (ЯНАО)

5,2

42,8

9,69%

10,3

Волхов
 (Ленинградская область)

2,3

18,4

9,46%

10,6

Балаково
 (Саратовская область)

2,0

15,7

9,23%

10,8

Нижний Тагил (Свердловская область)

1,5

11,8

9,15%

10,9

Тобольск
 (Тюменская область)

2,5

18,8

8,97%

11,2

На втором месте — Норильск в Красноярском крае. Однокомнатная квартира здесь в среднем стоит 3,5 млн рублей, а аренда такой квартиры обойдётся в 36,7 тыс. рублей в месяц. Доходность от сдачи такой квартиры, по оценке Домклик Сбера, составит 12,4%, а окупится такое вложение за 8,1 года.

Тройку лидеров замыкает Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае с доходностью 10,7% годовых и сроком окупаемости 9,3 года. Средняя стоимость однокомнатной квартиры оценивается здесь в 2,1 млн рублей, а арендная ставка — в 19,4 тыс. рублей в месяц.

В пятёрку городов, где сдача квартиры в аренду позволяет окупить её стоимость за минимальный срок, также вошли Ухта и Усть-Илимск. Примерный срок окупаемости в этих городах — 9,5–10 лет, а доходность от сдачи «однушки» — 10,5% и 10% соответственно.

Причина, по которой эти города лидируют по коэффициенту доходности, проста: владельцы выставляют достаточно высокую стоимость аренды при относительно невысокой стоимости жилья. Это связано с тем, что в 2022 году в небольших городах владельцы однокомнатных квартир стали вести себя смелее и больше равняться на крупные города.

По данным Домклик, в Москве окупаемость от сдачи однокомнатной квартиры невысока — 5,14%, а срок окупаемости большой — 19,4 года. Это связано с высокой стоимостью жилья в столице. «Однушка» в Москве в среднем стоит 11,2 млн рублей, а её аренда — 48,2 тыс. рублей в месяц.

В Санкт-Петербурге доходность ещё ниже — 4%, срок окупаемости — 24,6 года. Цена «однушки» в Северной столице оценивается в среднем в 8,4 млн рублей, а ставка аренды — в 28,4 тыс. рублей в месяц.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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