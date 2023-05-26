Запуск прямых рейсов в Грузию не вызвал взрывного роста турпотока

Интерес туристов оживился, но бронирований пока немного. Основная причина – высокая стоимость авиабилетов, сообщает РБК со ссылкой на опрос участников туррынка.

Первый полет из Москвы в Тбилиси после возобновления авиасообщения состоялся 19 мая.

После того как появилась информация о возобновлении прямого авиасообщения между Москвой и Тбилиси, у российских туристов «оживился» интерес к этому направлению, но «бума бронирований» не произошло, рассказывает представитель туроператора «Русский экспресс» Анна Филатовская. Туры с перелетами на прямых рейсах бронируют не очень активно из-за высокой стоимости билетов – спросом скорее пользуются путевки с более дешевым перелетом на стыковочных рейсах, например с пересадкой в Минске или Ереване, а также подбор «наземного обслуживания» – проживания и экскурсий, говорит собеседник РБК.

Ажиотажных покупок туров в Грузию не фиксирует пока и туроператор «Интурист»: «пока спрос тормозит стоимость авиабилетов», говорят в пресс-службе компании. На текущий момент полноценные турпакеты на грузинском направлении предлагают не так много туроператоров, говорит директор по развитию сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов. «Грузией интересуются, но авиарейсов немного. Все, что есть, формируется на базе этих регулярных рейсов, а значит, туры слишком дорогие», – поясняет эксперт.