Как хакеры помогают друг другу?

Они совместно разрабатывают софт и организуют атаки на компании, рассказал агентству «Прайм» зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Сегодня мы говорили о том, что необходимо сотрудничать по направлению обмена информации, этого сегодня не хватает. Киберпреступники сегодня не имеют границ, они черпают свои преступные инструменты из теневого интернета из обмена информацией между собой. Они обмениваются этими программными «зловредами» достаточно активно», – рассказал он журналистам в рамках XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Кузнецов также добавил, что хакеры помогают друг другу в атаках на организации «и за деньги, и без денег».